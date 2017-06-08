«Яндекс» сочинил самую банальную песню на основе текстов русской попсы

Сервис «Яндекс.Музыка» проанализировал тысячи российских популярных песен и составил топ самых банальных треков, а также написал композицию из слов, которые чаще всего в них повторяются. Результаты приводятся на сайте ресурса.

Специалисты анализировали песни российских исполнителей без ограничений по жанрам. Выяснилось, что чаще всего встречающимися словами в их композициях были «любовь», «день», «боюсь», «глаза». Оказалось, что наиболее заурядные тексты у следующих музыкантов: SEREBRO, «Время и Стекло», Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, «Фиксики», ВИА «Гра» и Dan Balan.

Самая банальная песня, по версии «Яндекс. Музыки», должна выглядеть так:

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твое сердце.

Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Самыми экзотическими композициями, по оценке «Яндекс.Музыки», является песня «Доители изнуренных жаб» Александра Лаэртского, «Патимэйкер» Пики, «Гибралтар-Лабрадор» Вячеслава Бутусова, «Нина» группы НОМ, «Любовь» группы Воплі Відоплясова.