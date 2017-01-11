Лабутены и глютен вытеснили лизинг и БДСМ из «Яндекс»-запросов москвичей

«Яндекс» определил топ-10 слов, значение которых искали пользователи в Москве в 2016 году. Лидерами стали лабутены, глютен и СНИЛС, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

По его словам, каждый день москвичи задают «Яндексу» около 35 миллионов поисковых запросов. «Слова, которые чаще всего встречались (...) в 2016 году в комбинации с "что это", "что такое", "что значит": лабутены, глютен, СНИЛС, любовь, оксюморон, эпитет, метафора, сквирт, толерантность, аутсорсинг», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что страховой номер индивидуального лицевого счета больше всего интересовал юзеров и в 2015-м. Следующие девять слов были такими: любовь, эпитет, аутсорсинг, метафора, овуляция, толерантность, дефолт, БДСМ, лизинг.

«Яндекс» регулярно публикует подобные отчеты. Например, в декабре 2016-го сообщалось, что событиями года для российских пользователей поисковика стали выборы в РФ и США, свиной грипп, а также допинговый скандал.