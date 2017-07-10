Вячеслав Зайцев раскритиковал новую форму «Спартака»

Российский модельер Вячеслав Зайцев раскритиковал форму московского «Спартака» на сезон-2017/2018. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Новая форма у "Спартака" совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только "Лукойл" и видно. Там "Спартаком" и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чем не говорят. Будто букашки плавают по майке», — рассказал Зайцев.

«Спартак» представил новую форму 8 июля. Домашний комплект состоит из красных футболки, шортов и гетр. При этом на майке отсутствует традиционная для «Спартака» белая полоса. Гостевая форма — полностью белая.

По итогам сезона-2016-2017 «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года. Красно-белые представят страну в Лиге чемпионов.