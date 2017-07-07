Смолов отказал «Зениту» и захотел в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат.com».

По информации портала, 27-летний нападающий хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «быков» Сергея Галицкого отпустить его. Теперь главным претендентом на Смолова является московский «Спартак». В данный момент форвард находится в расположении «Краснодара» на сборе команды в Австрии.

3 июля сообщалось, что «Краснодар» и «Зенит» намерены обменяться игроками. Сине-бело-голубые хотели получить Смолова, предлагая взамен нападающих Александра Кокорина или Артема Дзюбу.

Смолов защищает цвета «Краснодара» с 2015 года. За это время он провел в составе команды 75 матчей, записав на свой счет 49 мячей. В минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги нападающий с 18 голами стал лучшим бомбардиром турнира.