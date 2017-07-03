«Краснодар» и «Зенит» решили обменяться футболистами

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» решили обменяться футболистами. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, до конца летнего трансферного окна нападающий краснодарцев Федор Смолов перейдет в «Зенит». Речь идет не о выкупе прав на форварда, а об обмене. В «Краснодар» при этом может перебраться Александр Кокорин или Артем Дзюба.

Отмечается, что претендующие на Смолова «Зенит» и московский «Спартак» не готовы платить за форварда 30 миллионов евро, предусмотренных в его контракте в качестве отступных. Сам 27-летний футболист склоняется к переезду в Санкт-Петербург.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. За это время он провел в составе команды 75 матчей, в которых забил 49 мячей. В минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги форвард стал лучшим бомбардиром, записав на свой счет 18 голов.