Нападающий «Барселоны» отказался переходить в «Зенит»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади отказался переходить в «Зенит». Об этом сообщает Sport.es.

Клуб был готов принять предложение в размере 20 миллионов евро, однако сам футболист не пожелал переезжать в Россию. Мунир хочет быть ближе к своей семье и найти другой клуб, в котором он смог бы показать себя. Самому форварду были предложены выгодные условия по контракту, однако это не заставило его изменить свое решение.

О начале переговоров по трансферу испанца стало известно 17 июня. В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади выступал за «Валенсию» на правах аренды. На его счету 34 матча в чемпионате Испании, в которых он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

1 июля «Зенит» объявил о переходе полузащитника итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредеса. Клуб заплатил за футболиста 23 миллиона евро, сам он подписал контракт на четыре года.