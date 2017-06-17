Санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры о трансфере с нападающим «Барселоны» Муниром Эль-Хаддади. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, главный тренер команды Роберто Манчини считает, что игрок сумеет усилить атакующую линию «Зенита». При этом представители российского клуба уже вышли на связь с ближайшим окружением Эль-Хаддади.

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Альтернативным вариантом издание называет парагвайца Дерлиса Гонсалеса, который выступает за киевское «Динамо».

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня. Итальянец подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. По сообщениям СМИ, заработная плата специалиста составит пять-шесть миллионов евро в год.

В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади выступал за «Валенсию» на правах аренды. На его счету 34 матча в чемпионате Испании, в которых он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.