Манчини возглавил «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о назначении итальянца Роберто Манчини главным тренером. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Контракт клуба с 52-летним специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона. 29 мая СМИ сообщали, что заработная плата Манчини в «Зените» составит 5-6 миллионов евро в год.

28 мая «Зенит» уволил румынского специалиста Мирчу Луческу с поста главного тренера команды. Он возглавлял сине-бело-голубых на протяжении одного сезона и не сумел вывести клуб в Лигу чемпионов.

Манчини в разное время тренировал итальянские «Лацио», «Фиорентину» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай».