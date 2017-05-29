СМИ назвали зарплату Манчини в «Зените»

Зарплата итальянского тренера Роберто Манчини в петербургском «Зените» составит пять-шесть миллионов евро в год. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, о подписании контракта со специалистом будет объявлено в середине этой недели. 26 мая сообщалось, что Манчини — основной кандидат на пост главного тренера сине-бело-голубых.

Материалы по теме Перекати-поле Как проблемы с газоном на «Крестовском» заставили «Зенит» покинуть арену

Спустя два дня в отставку был отправлен румынский наставник «Зенита» Мирча Луческу. Под руководством 71-летнего специалиста «Зенит» занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17 и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Луческу возглавил клуб летом 2016 года.

52-летний Манчини становился чемпионом Италии с «Интером» (2006-2008), побеждал в первенстве Англии с «Манчестер Сити» (2012) и выигрывал турецкий чемпионат с «Галатасараем» (2014). Последним местом работы итальянца был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.