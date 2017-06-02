Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в услугах нападающего клуба итальянской Серии А «Торино» Андреа Белотти. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

По информации издания, специалист обратился к руководству «Зенита» с просьбой о покупке игрока. Сумма отступных в контракте форварда составляет 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы рассматривается кандидатура соотечественника Белотти Маноло Габбьядини, который выступает в английском «Саутгемптоне».

Ранее 2 июня бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Манчини возглавил клуб из-за желания заработать. Итальянец подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления еще на два сезона. По сообщениям СМИ, заработная плата специалиста составит 5-6 миллионов евро в год.

В сезоне-2016/2017 Белотти провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 26 мячей. На счету Габбьядини четыре гола в 11 играх в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).