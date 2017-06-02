Бывший тренер «Зенита» обвинил Манчини в желании заработать

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что итальянский специалист Роберто Манчини возглавил клуб из-за желания заработать. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Не знаю, как получится у него в "Зените", итальянцы любят деньги. Уверен, что Манчини согласился работать в России, и в "Зените" в частности, исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно. Наверняка он слышал, сколько получал Капелло в России или Спалетти. Его это и подстегнуло», — подчеркнул Петржела.

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Манчини возглавил «Зенит» 1 июня. Итальянец подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. По сообщениям СМИ, заработная плата специалиста составит пять-шесть миллионов евро в год.

Он стал вторым итальянским тренером в истории «Зенита». С 2009 по 2014 год клуб возглавлял его соотечественник Лучано Спаллетти, который получал около четырех миллионов евро за сезон.

Зарплата Фабио Капелло, который тренировал сборную России с 2012 по 2015 год, составляла около семи миллионов евро в год.