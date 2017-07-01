«Зенит» купил полузащитника сборной Аргентины

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

23-летний игрок подписал контракт на четыре года. Россияне заплатили за переход футболиста 23 миллиона евро, еще четыре миллиона «Рома» может получить в случае удачного выступления Паредеса в составе «Зенита».

Аргентинец может выступать на позициях центрального и опорного полузащитника. Он стал шестым новичком команды в это межсезонье.

30 июня сообщалось об отказе санкт-петербургского клуба покупать одноклубника Паредеса защитника Костаса Маноласа. Руководство российской команды возмутило поведение игрока, который выступил против закрепления его зарплаты в рублях, после чего не явился на запланированное в одной из римских клиник медобследование, необходимое для перехода в «Зенит».

Паредес провел 54 матча за «Рому», забив четыре мяча. 13 июня он дебютировал за сборную Аргентины в товарищеском матче с командой Сингапура, отметившись голом и результативной передачей.

