«Зенит» подписал контракты с двумя игроками сборной России

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракты с футболистами сборной России Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом. Об этом в среду, 28 июня, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на три года. Оба присоединились к новому клубу на правах свободных агентов. Суммы заработной платы новичков «Зенита» не уточняются.

Последним клубом футболистов был «Ростов». Полоз провел в его составе 156 матчей и забил 29 мячей, став серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны. Ерохин присоединился к «Ростову» в январе 2016-го и также стал обладателем серебряной медали национального первенства.

Полоз выступает за сборную России с 2014 года. За это время он провел 13 матчей и забил один мяч. Ерохин дебютировал в составе национальной команды в августе 2016-го. Он принял участие в 11 матчах и не отметился голами.