Источник сообщил о готовности «Зенита» купить двух игроков за 65 миллионов евро

Петербургский «Зенит» заплатит итальянской «Роме» около 65 миллионов евро за греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщает Sky Italia.

По информации источника, руководители клубов встретились в Германии, чтобы обсудить условия перехода футболистов. При этом сумма трансфера Маноласа была согласована, переговоры по Паредесу продолжаются. Отмечается, что сам полузащитник согласен на переезд в Россию.

23 июня «Зенит» отложил покупку нападающего аргентинского «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси из-за проваленного им допинг-теста. В пробе 21-летнего нападающего обнаружили следы мочегонного препарата.

Петербургский клуб продолжает подготовку к сезону-2017/2018 под руководством нового тренера Роберто Манчини, который возглавил команду 1 июня. На данный момент клуб пополнили полузащитники Кристиан Нобоа и Далер Кузяев, а также защитник Денис Терентьев.

26-летний Манолас провел 33 матча в этом сезоне, забив один мяч и отдав две голевые передачи. На счету 22-летнего Паредеса 27 игр, три гола и один результативный пас.