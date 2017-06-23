«Зенит» отложил покупку провалившего допинг-тест аргентинца

Санкт-петербургский «Зенит» договорился о покупке нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, но отложил заключение сделки из-за того, что футболист провалил допинг-тест. Об этом сообщает Goal.com.

В пробе 21-летнего нападающего обнаружили следы мочегонного препарата. Одновременно с Друисси на допинге попался полузащитник команды Камило Майяда. За день до этого такая же проблема возникла у защитника Лукаса Мартинеса.

В «Ривер Плейт» опровергли обвинения в массовом приеме футболистами допинга и потребовали провести перепроверку. Представители команды выразили надежду на то, что в связи с инцидентом отстранения клуба от соревнований не последует.

В минувшем сезоне российской футбольной премьер-лиги «Зенит» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Сине-бело-голубые выступят в Лиге Европы. 1 июня клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини. Он продолжает формировать состав команды в преддверии нового сезона.