«Зенит» отказался покупать возмутившегося закреплением зарплаты в рублях игрока

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от трансфера защитника «Ромы» и сборной Греции Костаса Маноласа. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство российской команды возмутило поведение игрока. В среду, 28 июня, Манолас выступил против инициативы сине-бело-голубых закрепить его зарплату в рублях, после чего не явился на запланированное в одной из римских клиник медобследование для перехода в «Зенит».

«Рома» планирует выручить за 26-летнего игрока 30 миллионов евро. Теперь основным претендентом на защитника издание называет миланский «Интер». Не исключен и вариант, что грек останется в своем нынешнем клубе.

Манолас выступает за «Рому» с августа 2014 года. За это время он провел в составе римлян 131 матч во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. В его активе также 29 матчей за национальную сборную Греции.