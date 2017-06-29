«Зенит» ограничит активность игроков в соцсетях после видео с Дзюбой и Кокориным

Петербургский «Зенит» решил ввести ограничения по использованию игроками сине-бело-голубых социальных сетей. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Сергей Фурсенко.

«Мы составили документ, состоящий из трех частей. Там представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Это некий свод принципов и правил футбольного клуба. Что касается социальных сетей, то в правилах есть пункт, который регламентирует эту сферу», — сказал Фурсенко.

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Президент «Зенита» также объяснил широкий общественный резонанс, вызванный публикацией «месседжа» двумя игроками петербургской команды Артемом Дзюбой и Александром Кокориным. По словам функционера, «не надо в каждой невинной выходке видеть измену Родине».

В воскресенье, 25 июня, после вылета сборной России с Кубка конфедераций спортсмены опубликовали видео, на котором демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. Единственный человек в национальной команде, носящий усы, — главный тренер Станислав Черчесов. Оба игрока по разным причинам не участвовали в турнире.

Позднее Дзюба заявил, что это была шутка, а люди «пытаются раздуть из случившегося скандал».