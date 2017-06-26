Халк повторил «месседж» Кокорина и Дзюбы после забитого мяча

Бывший футболист петербургского «Зенита» бразилец Халк повторил жест бывших одноклубников по российской команде Артема Дзюбы и Александра Кокорина, который те показали на видео, опубликованном в Instagram последнего. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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В воскресенье, 25 июня, через несколько часов после публикации россиянина Халк вместе с партнером по «Шанхай СИПГ» Элексоном отпраздновал третий забитый мяч в ворота «Хэнань Цзянье» (4:1). Футболисты, как и Кокорин с Дзюбой, продемонстрировали характерный жест рукой, обычно обозначающий усы.

Свой «месседж» российские форварды опубликовали на следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций 2017 года. Единственный человек, носящий усы в национальной команде, — главный тренер Станислав Черчесов. Оба игрока по разным причинам пропускали турнир.

Дзюба позже назвал видео шуткой, отметив, что они с Кокориным ни на что не намекали.