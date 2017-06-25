Кокорин отказался оценивать игру сборной России на Кубке конфедераций

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказался комментировать игру сборной России на Кубке конфедераций. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Конечно, мы с ребятами переживали за сборную. Знаете, все товарищеские матчи "Зенита" на сборе выпадали именно на время игры наших на Кубке конфедераций. Увидеть сборную в прямом эфире не удавалось, поэтому не считаю корректным комментировать игру команды, но, конечно, переживали, следили за счетом, парни бились и сражались до конца», — заявил спортсмен.

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25 июня Кокорин и его одноклубник Артем Дзюба выложили в Instagram «месседж». На видео игроки демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в сборной России, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов. Позднее Дзюба заявил, что это была шутка, а люди просто пытаются раздуть из случившегося скандал.

Кокорин и Дзюба пропускали Кубок конфедераций. Черчесов счел спортивную форму Кокорина неудовлетворительной и не включил его в состав. Дзюба оказался вне заявки из-за травмы колена.

24 июня сборная России проиграла мексиканцам в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. Черчесов сказал, что не собирается в отставку. Перед специалистом стоит задача вывести команду в полуфинал домашнего чемпионата мира-2018.