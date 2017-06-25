Кокорин и Дзюба отправили «месседж» после вылета сборной из Кубка конфедераций

Нападающие санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба записали «месседж» после вылета сборной России из Кубка конфедераций. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Кокорина.

Улыбающиеся футболисты сделали характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. Единственным человеком в сборной России, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов.

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Кокорин по решению Черчесова не был вызван на Кубок конфедераций. Специалист посчитал его спортивную форму неудовлетворительной. Дзюба получил травму колена и также пропустил турнир.

24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. После игры Черчесов заявил, что не собирается в отставку. Перед наставником, получившим назначение в августе 2016 года, стоит задача вывести сборную в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.