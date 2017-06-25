Спорт
 

Дзюба объяснился за «месседж» после вылета России из Кубка конфедераций

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Артем Дзюба
Артем Дзюба

Нападающий петербургской футбольной команды «Зенит» Артем Дзюба объяснил «месседж», который он отправил вместе со своим одноклубником Александром Кокориным после вылета сборной России из Кубка конфедераций. Ситуацию игрок прокомментировал в воскресенье, 25 июня, изданию «Спорт Экспресс».

«Этот message — шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», — посетовал форвард.

Кроме того, Дзюба, не принимавший участия во встречах на Кубке конфедераций, отказался комментировать игру сборной на соревновании. Он объяснил это тем, что не мог посмотреть матчи в прямом эфире из-за того, что все товарищеские игры «Зенита» проводились ровно в то же время. «Но [мы] при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца», — заверил он.

Ранее 25 июня в сториз в Instagram-аккаунте Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в сборной России, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов. В сети действия футболистов сочли некорректными.

Кокорин не был вызван на Кубок конфедераций в связи с тем, что Черчесов посчитал его спортивную форму неудовлетворительной. Дзюба также пропустил турнир из-за травмы колена. Тем не менее высказывались мнения и о том, что последний не был вызван в сборную из-за конфликта с Черчесовым. Такой точки зрения, в частности, придерживается спортивный журналист Юрий Дудь.

24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. После игры Черчесов заявил, что не собирается в отставку. Перед наставником, получившим назначение в августе 2016 года, стоит задача вывести сборную в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

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