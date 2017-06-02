Дзюба пропустит Кубок конфедераций

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России и не сможет сыграть на Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов», — заявил форвард.

Врач национальной команды Эдуард Безуглов отметил, что отъезд Дзюбы из сборной не связан с травмой игрока.

«Клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру», — отметил Безуглов.

Дзюба провел за сборную России 22 матча, в которых забил 11 мячей.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалийей (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.