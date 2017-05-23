Дзюба рассказал о расположении судей к «Спартаку»

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о причинах победы московского «Спартака» в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
«"Спартак" набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы "Спартак" так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак"», — добавил Дзюба.
По его словам, красно-белые объединились, у команды был фарт, плюс в этом сезоне слабее своих возможностей сыграли конкуренты москвичей.
«Зенит» по итогам чемпионата занял третье место, завоевав путевку в Лигу Европы. Дзюба провел в первенстве страны 26 матчей, в которых забил 13 мячей. 28-летний форвард является воспитанником «Спартака». С 2006 по 2015 год выступал за красно-белых.