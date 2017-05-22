У «Спартака» потребуют компенсацию за подожженные фанатами трибуны в Туле

Тульский «Арсенал» потребует от московского «Спартака» возместить ущерб, нанесенный фанатами красно-белых после матча 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора тульской команды Дмитрия Балашова.

«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча. Назвать цифры пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель "Спартака", но его не было. Таким образом, мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа», — заявил Балашов.

Матч прошел 21 мая в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Болельщики красно-белых подожгли кресла на трибуне стадиона, а после финального свистка выбежали на поле и сорвали ворота, повредив систему отопления. В результате из труб вылился тосол, который повредил траву.

«Спартак» стал чемпионом России 7 мая после того, как «Терек» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» в 27-м туре РФПЛ.