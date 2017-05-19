СМИ сообщили о грядущем предоставлении российского паспорта французу из «Зенита»

Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит паспорт гражданина России. Об этом сообщил глава спортивной редакции телеканала RTL Кристиан Олливье в своем аккаунте в Twitter.

«Надежный источник сообщил: 23 мая Йоан Молло получит двойное гражданство — Франции и России. Будет ли он вызван в национальную сборную?» — написал Олливье.

В июле 2016 года российское гражданство получил бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. До него паспорт был выдан бразильскому вратарю московского «Локомотива» Маринато Гильерме и немецкому полузащитнику Роману Нойштедтеру, выступающему за турецкий «Фенербахче».

Молло перешел в «Зенит» в январе 2017 года из самарских «Крыльев Советов». В сезоне-2016-2017 18 матчей в рамках чемпионата России. Он забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Француз никогда не выступал за национальную сборную. При этом он провел шесть поединков в составе молодежных команд.