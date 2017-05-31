Дзюба прокомментировал шутку Дмитрия Медведева о роботах в сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал шутку премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что игроков национальной команды можно заменить роботами. Слова 28-летнего футболиста приводит «Матч ТВ».

«Не представляю себе такого. Дмитрий Анатольевич расшутился в последнее время. "Вы держитесь там", например. Это шутка, надеюсь, посмотрим. Не думаю, что роботы смогут что-то кардинально изменить», — сказал Дзюба.

25 мая Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами.

В апреле председатель правительства призвал своего заместителя Виталия Мутко, повысить интерес россиян к футболу. По его словам, надо сделать так, чтобы люди ходили на футбольные матчи с таким же удовольствием, как на хоккейные.