Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

Премьер-министру Дмитрию Медведеву в казанском IT-лицее показали роботов, которые способны танцевать, выращивать растения, контролировать учеников и играть в футбол. Об этом сообщает «Интерфакс».

Продемонстрированные главе правительства машины самостоятельно гоняли мяч и забивали голы, отмечает агентство. «Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — пошутил премьер, предположив, что в этом случае будут результаты.

Также он одобрил задумку ученика седьмого класса, разработавшего робота с именем Ева, который запрограммирован как учитель математики. По словам создателя машины, в перспективе Ева сможет следить за учащимися на контрольных работах по профильному предмету. «Хорошая идея», — оценил Медведев.

Материалы по теме Игра без команды Ралли вице-премьеров: чем правительство отличается от сборной по футболу

В апреле председатель правительства призвал подчиненных, в частности своего заместителя Виталия Мутко, повысить интерес россиян к футболу. По его словам, надо сделать так, чтобы люди ходили на футбольные матчи с таким же удовольствием, как на хоккейные. Тогда же премьер обсудил матч чемпионата России с участием «Зенита» и «Урала», в котором были удалены трое игроков екатеринбургской команды. Медведев допустил, что произошедшее в той игре можно рассматривать как курьез, но подчеркнул необходимость работать на авторитет и национального футбола, и международного.

Медведев интересуется этим видом спорта и следит за крупными международными турнирами. Так, в июне прошлого года премьер в ходе встречи с рабочими в Магнитогорске затронул тему неудачного выступления сборной России на Евро-2016, которая на том чемпионате не смогла преодолеть групповой этап, а в 2011-м он посетил с супругой Светланой в Санкт-Петербурге матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и донецким «Шахтером». Политик, занимавший в то время пост президента, надел на себя зенитовский шарф.