В Госдуме отказались пускать на свои места роботов

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал идею использовать роботов для написания законопроектов. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 25 мая.
О том, можно ли привлечь роботов к законодательной деятельности, поинтересовался полномочный представитель правительства при нижней палате парламента Александр Синенко. «Недавно был на лекции об искусственном интеллекте, и апологеты этой теории говорят, что скоро, в течение 5-10 лет, это будет реальностью. У меня вопрос: можно робота научить законы писать?» — спросил он.
Глава думского комитета высказал мнение, что это невозможно. Даже если бы существовала такая вероятность, «ничего хорошего» бы из этого не получилось, уверен Крашенинников. Он отметил, что из-за стремительного развития технологий представители некоторых профессий могут остаться без работы. «А люди куда денутся?» — спросил парламентарий.
Ранее в четверг российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил казанский IT-лицей, где ему показывали роботов, умеющих танцевать, выращивать растения и играть в футбол. Наблюдая за роботами-футболистами, Медведев в шутку предложил заменить ими участников российской сборной.
20 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости в ближайшее время поставить вопрос о законодательном регулировании взаимодействия человека с роботизированными устройствами.