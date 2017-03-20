Спикер Госдумы призвал отрегулировать взаимодействие человека с роботами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым в ближайшее время поставить вопрос о законодательном регулировании взаимодействия человека с роботизированными устройствами. Об этом он заявил на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе нижней палаты парламента, передает «Интерфакс» в понедельник, 20 марта.

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Володин подчеркнул, что законодательство должно идти в ногу с развитием цифрового рынка. «Есть большая опасность того, что как только мы не будем создавать условия, то мы не сможем производить продукт, экспортируя его в другие страны, а будем лишь использовать то, что другие страны создают, и мы потеряем то преимущество, которое есть», — сказал он.

По его словам, в нашей стране существует «лучшая школа программистов», поэтому важно поддерживать условия для ее дальнейшей успешной работы.

В середине февраля на встрече со студентами и преподавателями университета в Иннополисе в Татарстане Володин заявил, что Россия может стать пионером в правовом регулировании развития робототехники и искусственного интеллекта. Данный вопрос будет обсуждаться на создаваемом Совете при председателе нижней палаты парламента по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, пояснил председатель ГД.