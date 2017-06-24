Сборная России бесславно завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций — в заключительном матче группового этапа россияне потерпели поражение от Мексики и покинули турнир. «Лента.ру» приводит слова футболистов, тренеров и болельщиков разных рангов, звучавшие после очередной неудачи национальной команды.

Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза:

«Как и у всех, так и у меня, есть некое разочарование от того, что не удалось достигнуть результата. Это футбол, великая игра, и не всегда все складывается так, как хочется. Нашей команде всего месяц, и я абсолютно убежден в том, что у нас есть команда, что она будет прогрессировать, что у ребят есть огромное желание играть. Я поблагодарил команду, мы будем двигаться дальше, отметил, что мы неплохо поработали, в спорте важны победы, но в целом мы будем двигаться дальше».

Материалы по теме Хотели как лучше Ну, вы поняли. Сборная России покинула Кубок конфедераций

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

«Интересный матч получился. Нам нужно было выиграть, так что делали ставку на начало, чтобы счет был в нашу пользу. Однако потом… Готов ли я к отставке? Откуда у вас такая информация? Сейчас модно быть журналистом-инсайдером. А я с удовольствием работаю и буду работать через год еще лучше».

Игорь Акинфеев, вратарь сборной России:

«Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом».

Александр Самедов, полузащитник сборной России:

«Мы создали пять-шесть хороших моментов в первом тайме, и один гол забить получилось. Но мы опять пропускаем необязательные мячи, какие-то глупые, на мой взгляд. Мы показали футбол, нагнетали, старались, порадовали болельщиков, но в любом случае не достигли того, что хотели — выйти из группы».

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России:

«Игра сборной России против команды Мексики была нормальной, а вот результат, к сожалению, разочаровал. Сейчас не нужно менять тренера национальной команды, мы об этом говорим после каждого крупного турнира, и, честно говоря, эта тема уже немного приелась. Черчесов должен готовить команду к чемпионату мира, чтобы там выступить с ней достойно».

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза:

«Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне.

Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение».

К сожалению, сборная России приучила болельщиков к поражениям в решающих матчах. Такое чувство, что отечественные футболисты попросту не в состоянии собраться и показать максимум тогда, когда это больше всего нужно. Пользователи Twitter отреагировали соответствующим образом.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен: сборной поможет только чудо.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев напомнил о словах советского тренера Валерия Лобановского.

Все мы немного астраханцы...

Вот что думают болельщики о втором пропущенном Акинфеевым мяче.

Напоминают о прошлых ошибках голкипера.

Болельщики не обошли вниманием и судейство. Только в первом тайме арбитр дважды мог назначать пенальти в ворота мексиканцев.

Кто-то изначально был настроен пессимистично.

Кто-то — наоборот.

В материале использованы цитаты ТАСС, «Р-Спорт», «Чемпионат.com».