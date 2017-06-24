Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от мексиканцев в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. Его слова в субботу, 24 июня, приводит «Матч ТВ».

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«К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя все равно до последнего играли, хотели сравнять счет, но не получилось. Теперь точно знаем, над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и все проанализировать», — заявил Черчесов.

Ранее 24 июня сборная России проиграла мексиканцам со счетом 1:2 и покинула Кубок конфедераций. Россияне открыли счет на 25-й минуте встречи, но уже через пять минут позволили сопернику сравнять счет. Победу команде Мексики принес точный удар Ирвина Лосано. На 52-й минуте он воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева и головой отправил мяч в сетку с линии штрафной.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.