Нападающий сборной Мексики головой забил Акинфееву с линии штрафной

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано забил второй мяч в ворота сборной России в матче группового этапа Кубка конфедераций. Видео появилось на YouTube-канале STARSPORTS.

Голкипер россиян Игорь Акинфеев вышел из ворот, но не добрался до мяча, Лосано отличился ударом головой с линии штрафной. Гол стал решающим, мексиканцы одержали победу со счетом 2:1.

Россияне набрали 3 очка в трех турах группового этапа Кубка конфедераций и финишировали на 3-м месте в таблице группы А. Команда Станислава Черчесова покинула турнир, в полуфинал вышли сборные Мексики и Португалии.