Грустный месседж

Кубок конфедераций-2017 — первый турнир в новейшей истории России, когда от национальной команды не ждали абсолютно никаких подвигов. В 2002 году невыход из группы с Японией, Бельгией и Тунисом был катастрофой. В 2012-м команду страшно критиковали за третье место в группе с Грецией, Чехией и Польшей, а в 2014-м и 2016-м — за очередные провалы на международных турнирах и неспособности обыграть Алжир, Корею, Словакию и Уэльс. Сейчас же ожидания были минимальными.

Сборная России, по общему мнению, выступила на своем уровне, набрав абсолютно закономерные три очка. Подопечные Станислава Черчесова одолели тех, кого превосходят в классе, — сборную Новой Зеландии, и проиграли тем, кому уступают, — командам Португалии и Мексики.

В обоих проигранных матчах российская команда выдавала неплохие отрезки. Второй тайм с португальцами, по мнению многих специалистов, — лучший за все время работы Черчесова. Российские футболисты до середины тайма не выпускали португальцев с их половины половины, мяч метался по штрафной площади, но до створа ворот Патрисиу так и не докатился.

В игре с Мексикой россияне также выглядели очень достойно. Уступили со счетом 1:2. Решающий мяч был пропущен после роковой ошибки Игоря Акинфеева на выходе, но у ворот мексиканцев было жарко. Если бы Смолов, Смольников и Ерохин реализовали выгоднейшие шансы, то сейчас бы сборная России готовилась к полуфинальной битве с Германией.

Не меньше, чем выступление национальной команды, болельщики обсуждали выходку Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Оба футболиста на турнире не сыграли. Первый, по официальной версии, из-за травмы колена, второй — из-за недостаточно хорошей формы. Кокорин и Дзюба никогда не были любимчиками Станислава Черчесова. Отношения у них не сложились сразу, и около месяца назад оба странным жестом отпраздновали один из голов в матче за «Зенит». Футболисты провели ладонями по шее и подписали фото хештегом #погорло. Далеко не все поняли смысла жеста, но когда после поражения России от Мексики Артем и Александр странным образом изобразили усы, стало ясно: они «троллят» Черчесова. Это вызвало шквал негодования у болельщиков, намного больший, чем сам факт поражения сборной.

Видео: sports.ru

Дзюба, конечно, сказал, что к Черчесову их с Кокориным жест отношения не имеет, но трудно в это поверить. «Этот message — шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», — посетовал форвард. «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!» — добавил он.

Виталий Мутко, комментируя выходку Дзюбы и Кокорина, анонсировал некие выводы в их отношении, но не уточнил какие. «Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс. Кто хотел, кто мог, те были в сборной», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Сборная России в очередной раз не сумела преодолеть групповой этап на международном соревновании, но в отличие от прошлогоднего чемпионата Европы, оставила болельщикам немало поводов для оптимизма. Главное, что команда заметно помолодела. Головин, Миранчук, Зобнин, Джикия, Кутепов — у этих ребят есть еще год, чтобы заматереть, и уже на этом турнире молодежь убедила всех в своей компетентности.

Что же до других итогов группового этапа, то, конечно, хотелось бы выделить игру сборной Португалии. Приезд игрока и человека такого калибра, как Криштиану Роналду — событие для России. Криштиану собрал стадионы в трех городах, болельщики старались запечатлеть на свои смартфоны каждый момент, когда он касался мяча. Даже Черчесов не упустил возможности сфотографироваться с Криштиану после матча.

Криштиану Роналду Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Роналду забил два мяча, был признан лучшим игроком всех трех матчей и сейчас горит желанием принести своей сборной очередной международный титул. В полуфинале португальцы сыграют с командой Чили, продемонстрировавшей на этом турнире содержательный футбол. Чилийцы ни в чем не уступили немцам, но немного смазали впечатление игрой с Австралией. Техничные южноамериканцы действовали блекло и едва не проиграли. Матч Чили — Португалия будет поединком двух сверхтехничных команд с яркими лидерами в атаке: Роналду и Алексисом Санчесом.

В другом полуфинале встретятся сборные Германии и Мексики. Немцы, приехавшие в Россию экспериментальным составом, легко вышли из группы с первого места. Камерун и Австралию подопечные Йоахима Лева обыграли внешне без труда, с Чили пришлось повозиться, но уровень немецких резервистов невероятно высок. Именно их букмекеры считают фаворитами не только противостояния с Мексикой, но и всего турнира. Вероятнее всего, в финале сыграют Германия и Португалия.

Нейтральный болельщик был бы в восторге от этой афиши. Полуфинальные матчи пройдут в среду и четверг. 28 июня в Казани Португалия померится силами с Чили, 29-го — немцы в Сочи встретятся с мексиканцами. Решающий матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.