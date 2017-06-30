Не игравший на КК-2017 Аршавин попал в список лучших игроков сборной России

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков и полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин оказались в числе лучших футболистов сборной России на Кубке конфедераций-2017. Такие итоги опроса приводит ВЦИОМ. Его результаты опубликовал «Советский спорт».

При этом респондентов не смутило, что оба игрока не участвовали в турнире. Голоса за них отдали по 1 проценту опрошенных, футболисты расположились на 7-8 местах. Аршавин последний матч за сборную провел в 2012 году, а Кержаков — в 2015-м.

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Лучшим футболистом российской команды, по мнению россиян, стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, набравший 12 процентов голосов. На втором месте с 5 процентами расположился форвард «Краснодара» Федор Смолов. Тройку лучших игроков замкнул полузащитник «Зенита» Юрий Жирков (4 процента). 61 процент опрошенных затруднился сделать выбор.

Сборная России на Кубке конфедераций 2017 года обыграла Новую Зеландию (2:0), но уступила Португалии (0:1) и Мексике (1:2), не сумев выйти в плей-офф турнира.

В финале Кубке конфедераций, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июля, в 21:00, сыграют команды Германии и Чили. В тот же день в Москве в матче за третье место встретятся сборные Португалии и Мексики. Начало — 15:00 по московскому времени.