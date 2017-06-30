Депутат Лебедев признал неуместным предложение дать в морду Жиркову

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев признал неуместными свои высказывания в адрес полузащитника сборной страны Юрия Жиркова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мною в сердцах было сказано то, что не стоило выносить на публику. Но я очень прошу с пониманием отнестись к моим эмоциям, ведь в этот раз досада была особенно горькой. В отличие от предыдущих турниров, сборная России, особенно в матче с Мексикой, показала весьма качественный футбол и полную самоотдачу», — заявил Лебедев.

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24 июня сборная России в игре группового этапа Кубка конфедераций уступила Мексике со счетом 1:2 и прекратила выступление на турнире. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки и был удален с поля. Лебедев, комментируя это событие, призвал партнеров полузащитника «по-мужски» отреагировать на это событие. «В раздевалке ему надо в морду дать!» — заявил депутат.

27 июня вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что встретится с Лебедевым, чтобы обсудить его высказывания.