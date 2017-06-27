Мутко встретится с депутатом Лебедевым и обсудит его слова о Жиркове

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко планирует встретиться с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, чтобы обсудить его призыв «набить морду» футболисту Юрию Жиркову после матча сборных России и Мексики, в котором команда Станислава Черчесова потерпела поражение со счетом 1:2. Слова Мутко приводит ТАСС.

«Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше», — сказал Мутко.

24 июня сборная России в матче группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и покинула турнир. Полузащитник Юрий Жирков получил в этой встрече две желтые карточки и был удален с поля. Лебедев, комментируя удаление Жиркова, призвал «по-мужски» отреагировать на это событие. «В раздевалке ему надо в морду дать!» — посчитал депутат. Позднее он признал, что сказал это «немного на эмоциях».

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) потребовал от Лебедева извинений.