Дюков вступился за Жиркова и Акинфеева

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков считает недопустимой резкую критику в адрес игроков сборной России по футболу. Об этом он сказал «Спорт-Экспрессу».

Функционер вступился за полузащитника Юрия Жиркова и вратаря Игоря Акинфеева, которых после вылета национальной команды из Кубка конфедераций раскритиковал другой член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. «Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю», — заявил Дюков, отметив, что ошибки не могут быть «поводом для шельмования».

По его мнению, две желтые карточки, предъявленные Жиркову в проигранном матче с Мексикой (1:2) и повлекшие за собой удаление футболиста с поля, были «игровыми» и на них повлияла субъективная оценка эпизодов арбитром. Акинфеева, пропустившего второй гол после выхода к линии штрафной, Дюков назвал большим мастером.

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Лебедев после поражения России от Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций заявил, что Жирков не имел права получать два предупреждения в таком матче. «По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать!» — призывал политик. Позднее он отметил, что, возможно, это было сказано на эмоциях, и выразил готовность помириться с игроком. Тем не менее, в РФС сочли недопустимыми слова Лебедева, а президент организации Виталий Мутко посоветовал парламентарию вести себя по-мужски.

В матче с мексиканцами 33-летний Жирков, сыгравший в 77 встречах за сборную России, на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу соперника получил вторую желтую карточку за удар локтем в голову и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено в начале матча за опасную игру.

В итоге россияне уступили и не смогли выйти в плей-офф турнира.