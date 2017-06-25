Мутко раскритиковал призвавшего дать в морду Жиркову депутата

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко раскритиковал вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, призвавшего «дать в морду» защитнику сборной России Юрию Жиркову, получившему красную карточку в матче с мексиканцами. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Жирков — игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Мутко.

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Глава РФС отметил, что Жирков провел прекрасный турнир и поставил Лебедева перед необходимостью выбора. «Лебедев — политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться — либо одно, либо другое», — подытожил Мутко.

24 июня после поражения от мексиканцев в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций Лебедев призвал партнеров по команде дать Жиркову, заработавшему удаление за вторую желтую карточку, «в морду». Позднее он пояснил свои слова. В РФС высказывания Лебедева осудили.