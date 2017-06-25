Вице-спикер Думы обосновал предложение дать в морду Жиркову

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, раскритиковавший футболиста сборной России Юрия Жиркова за удаление в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, убежден, что партнеры по команде должны выразить игроку свое негодование. Об этом политик заявил агентству «Р-Спорт».

После вылета российской сборной из турнира парламентарий высказал мнение, что Жиркову, который во втором тайме получил вторую желтую карточку и был удален с поля, «надо в морду дать». «Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка», — подчеркнул Лебедев.

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«Это происходит в любом виде спорта, в любой команде. Если игрок накосячил и команда из-за этого проиграла, всегда есть какой-то игрок в команде, который может по-мужски решить эту проблему», — пояснил он.

Фраза депутата, являющегося членом исполнительного комитета Российского футбольного союза, вызвала широкий общественный резонанс. В самом РФС сочли недопустимым высказывание Лебедева о Жиркове. Профсоюз футболистов пообещал начать разбирательство по поводу слов парламентария, передает ТАСС.

В Госдуме Лебедев представляет фракцию ЛДПР, которую возглавляет его отец Владимир Жириновский. Входит в комитет по госстроительству и законодательству. В 2015 году выставлял свою кандидатуру на выборы президента РФС, но в итоге снял ее в пользу нынешнего вице-премьера Виталия Мутко, тогда занимавшего пост министра спорта.