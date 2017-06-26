От вице-спикера Госдумы потребовали извинений за слова об избиении Жиркова

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) намерен добиться извинений от вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева перед игроками сборной. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Александр Зотов.

«Мы подготовили заявление в комитет по этике. Если говорить о наказании, то в первую очередь мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова. Считаю, что для публичного человека такие высказывания не только некорректны, но и недопустимы», — отметил он.

Зотов допустил, что ситуация может быть урегулирована мирно, если депутат принесет извинения и футболисты примут их. «Со стороны профсоюза претензий не будет, но дело может быть инициировано и [президентом Российского футбольного союза] Виталием Мутко», — добавил руководитель ОПСФ.

ТАСС пишет, что инициировать рассмотрение высказывания Лебедева комитетом по этике РФС может либо президент организации, либо ее исполком. 25 июня Зотов говорил, что обратится к Мутко с соответствующей просьбой. Глава Российского футбольного союза, со своей стороны, не исключил, что делу будет дан ход.

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24 июня сборная России в матче группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и покинула турнир. Полузащитник Юрий Жирков получил в этой встрече две желтые карточки и был удален с поля. Комментируя данный факт, член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что Жирков подвел команду. «По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать!» — посчитал депутат. Также он подверг критике вратаря Игоря Акинфеева, «потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа».

Позднее парламентарий признал, что касающаяся Жиркова фраза, возможно, была сказана «немного на эмоциях». Он также констатировал, что готов примириться с игроком, если тот придет на заседание комитета по этике РФС, объяснит свое поведение во время матча, «а комитет сочтет нужным нам друг перед другом извиниться и протянуть руки», передает РИА Новости.