Жирков рассказал об опустошенности после вылета из Кубка конфедераций

Защитник сборной России Юрий Жирков, удаленный в матче группового этапа Кубка конфедераций с мексиканцами, поделился ощущениями после вылета команды из турнира. Его слова приводят «Известия».

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«На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех», — заявил футболист.

В матче с мексиканцами Жирков был удален на 68-й минуте, получив вторую желтую карточку за удар соперника. К этому моменту Россия проигрывала 1:2. Встреча завершилась с этим же счетом.

Россия стала первой с 2001 года страной-хозяйкой турнира, не пробившейся в полуфинал. После поражения вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал Жиркова, предложив другим игрокам сборной «дать ему в морду».

В полуфинале Кубка конфедераций 28 июня встретятся команды Португалии и Чили, а 29 июня — Германии и Мексики. Турнир проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.