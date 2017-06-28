Обругавший Акинфеева депутат усомнился в шансах Украины отобраться на ЧМ-2018

Возможный отказ сборной Украины по футболу от участия в чемпионате мира 2018 года в России не имеет разумных обоснований. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев.

«Это полная чушь. Для того чтобы рассматривать вопрос о своем участии или неучастии в чемпионате мира-2018, на него нужно еще попасть. Для этого надо пройти отборочный цикл и занять первое место в своей группе. Сборная Украины, скорее всего, сделать не сможет, это далеко не самая выдающаяся европейская футбольная страна», — сказал Лебедев.

Также депутат отметил, что возможный бойкот никак не связан со спортом и носит исключительно политический характер. Кроме того, Украина не является авторитетом в футболе, и отказов других сборных от участия, по мнению Лебедева, не последует.

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«Назовите мне хотя бы одну страну в мире, которая может последовать примеру Украины. Если только страны Прибалтики, которые настолько сильно ненавидят своего соседа в лице России, что могут поддержать даже самое идиотское предложение», — добавил Лебедев.

В Украинской федерации футбола продолжаются дискуссии на тему возможного бойкота мирового первенства, которое пройдет в России летом 2018 года. После шести матчей квалификационного раунда сборная Украины с 11 очками занимает четвертое место в группе. Прямую путевку на чемпионат мира получает команда, занявшая первое место в группе. Коллективы, расположившиеся на вторых строчках, разыграют право участия в турнире в стыковых матчах.

24 июня Лебедев предложил игрокам сборной России «дать в морду» защитнику Юрию Жиркову, получившему красную карточку во втором тайме матча Кубка конфедераций с мексиканцами (1:2). Кроме того, депутат раскритиковал вратаря россиян Игоря Акинфеева, обвинив его в обоих пропущенных мячах. Поражение не позволило российской команде выйти в плей-офф турнира.