На украинском телевидении заявили о нежелании показывать матчи ЧМ-2018

Украинское телевидение не хочет показывать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил глава «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласания, его слова приводит «Телекритика».

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай бог, Украина не попадет"», — заявил Аласания.

После пяти туров отборочного этапа к чемпионату мира-2018 Украина занимает в группе I третье место, имея в активе 8 очков. Первое место, дающее прямую путевку в финальную часть ЧМ, занимают хорваты (13 очков). До окончания отборочного турнира остается пять туров.

В начале апреля сообщалось, что российские телеканалы отказались от приобретения прав на показ матчей мирового первенства-2018 за 120 миллионов долларов. По их мнению, Международная федерация футбола (ФИФА) завысила стоимость прав.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.