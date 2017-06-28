В РФС рассказали о ЧМ-2018 без сборной Украины

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал возможный отказ сборной Украины от участия в чемпионате мира 2018 года. Его слова в среду, 28 июня, приводят «Известия».

«Лично я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Чемпионат мира в нашей стране совершенно точно обойдется без участия сборной Украины. Украинской стороне могу лишь ответить фразой, которую когда-то сказал Наполеон: "От великого до смешного — один шаг», — заявил Симонян. Он добавил, что в таком случае турнир не потеряет в зрелищности.

Как отмечает издание, в Украинской федерации футбола продолжаются дискуссии на тему возможного бойкота мирового первенства, которое пройдет в России летом 2018 года. В организации считают, что проблемы нужно решать постепенно и для начала сборной Украины нужно квалифицироваться на турнир.

После шести матчей квалификационного раунда сборная Украины с 11 очками занимает четвертое место в группе. У идущей третьей команды Турции такое же количество очков, подопечные Андрея Шевченко уступают им по дополнительным показателям. На втором и первом местах располагаются сборные Исландии и Хорватии соответственно (по 13 очков). Прямую путевку на чемпионат мира получает команда, занявшая первое место в группе. Коллективы, расположившиеся на вторых строчках, разыграют право участия в турнире в стыковых матчах.

В мае на украинском телевидении заявили о нежелании транслировать матчи чемпионата мира. Глава «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласания отмечал, что решение останется неизменным даже в случае, если сборная Украины квалифицируется на турнир.