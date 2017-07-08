«Спартак» представил форму на новый сезон

Московский «Спартак» презентовал форму на сезон-2017/18. Фото опубликовано на странице фан-движения красно-белых Fratria в Instagram.

Домашняя форма состоит из красных футболки, шортов и гетр. При этом на майке отсутствует традиционная для «Спартака» белая полоса. Гостевая форма — полностью белая. В прошлом сезоне в домашней форме гетры были белыми.

В субботу, 8 июля, спартаковцам были вручены золотые медали за победу в российской премьер-лиге сезона-2017/18. Этот титул стал первым для красно-белых в РФПЛ с 2001 года и десятым в истории чемпионатов России. В новом сезоне подопечные Массимо Карреры сыграют в Лиге чемпионов, а первый матч года проведут в пятницу — с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.