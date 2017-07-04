Названа дата награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ

Церемония награждения московского «Спартака» золотыми медалями за победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2016/17 пройдет 8 июля на домашнем стадионе красно-белых «Открытие арена». Об этом сообщил председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Торжественное награждение состоится в субботу, 8 июля, на стадионе. Будет организован праздничный концерт», — сказал Федун.

«Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России 7 мая после того, как грозненский «Терек» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» в 27-м туре РФПЛ. Этот титул стал для красно-белых первым с 2001 года и десятым в истории российской премьер-лиги.

В следующем сезоне «Спартак» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Красно-белые под руководством итальянского тренера Массимо Карреры набрали 69 очков в 30 турах. Вторым финишировал ЦСКА, третьим — «Зенит».