Защитник сборной России рассказал о нежелании Роналду идти в стык

Защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал об игровых качествах нападающего команды Португалии Криштиану Роналду. Слова Комбарова приводит «Чемпионат.com».

«Роналду? Мне он не показался машиной. Живой человек. Я редко рядом с ним оказывался. Он больше искал свободные зоны. Вступать в борьбу, единоборства Роналду не особенно любит. Пофинтить — это да. В стык почти не идет», — заявил россиянин.

Последний раз сборная России сталкивалась с Роналду на Кубке конфедераций-2017. В матче группового этапа команда Станислава Черчесова уступила португальцам со счетом 0:1, единственный мяч забил Роналду. Позднее 30-летний форвард покинул расположение национальной команды из-за рождения детей. Португальцы сумели занять на Кубке конфедераций третье место, обыграв мексиканцев.

30-летний Комбаров выступает за сборную России с 2011 года. За это время он провел в ее составе 45 матчей и отметился 2 забитыми мячами.