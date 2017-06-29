Роналду покинул Россию из-за рождения детей

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам», — написал Роналду и добавил, что очень рад увидеть своих детей в первый раз.

32-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла Чили в полуфинале Кубка конфедераций. Встреча прошла на «Казань Арене» в среду, 28 июня, и завершилась победой южноамериканцев в серии пенальти со счетом 3:0. В основное и дополнительное время мячей забито не было. Таким образом, Роналду не примет участие в матче за третье место.

СМИ впервые сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери 11 июня. Футболист также воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.