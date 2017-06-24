Спорт
 

Сборная Португалии вслед за Мексикой вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Перейти в «Мою Ленту»

Сборная Португалии обыграла команду Новой Зеландии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций вслед за Мексикой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 24 июня и завершилась разгромной победой португальцев со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча, Андре Силва, Бернарду Силва и Нани.

32-летний Роналду довел количество мячей, забитых в составе национальной команды, до 75. Теперь форвард делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных с венгром Шандором Кочишем.

Групповой этап турнира завершится 25 июня. Немцы встретятся с командой Камеруна, чилийцы сыграют с австралийцами.

Ранее 24 июня сборная Мексики обыграла россиян со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что теперь команда точно знает, над чем ей нужно работать.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
Сборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций
Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову
Последние новости
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
Депутат Киевского областного совета погиб в ДТП
Самолеты США провели разведку возле российских кораблей в Средиземноморье
Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову
Велосипедист на Ставрополье плеснул кислотой в лицо переходившим дорогу девушкам
Нападающий сборной Мексики головой забил Акинфееву с линии штрафной
Власти ЛНР предупредили о подготовке СБУ провокации на границе с Крымом
Другие материалы рубрики
Спорт22:14Сегодня

«Ну что мне, пойти повеситься?»

Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
06:4422 июня

Судья отдал голевой пас в матче чемпионата Аргентины

21:27Сегодня

Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову

20:20Сегодня

Нападающий сборной Мексики головой забил Акинфееву с линии штрафной

Спорт12:1321 июня

От Криштиану до Роналду

Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
23:0721 июня

Россиянки стали чемпионками мира по баскетболу в формате «три на три»

20:41Сегодня

Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций

19:07Сегодня

Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018

Спорт09:41Сегодня

Рубка с Крокопом и укрощение Минотавра

Пятерка самых ярких побед Федора Емельяненко
20:5121 июня

Черчесов назвал причину поражения от португальцев на Кубке конфедераций

19:51Сегодня

Сборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций

16:36Сегодня

Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций

Россия
«Может на повтор?»
Как вчерашние школьники отметили вступление во взрослую жизнь
Путевка в «Артек»
Как прошел очередной визит Путина в Крым и при чем тут Саманта Смит
«Уж лучше никакого просвещения, чем такое»
Можно ли принести в систему образования что-то новое со стороны
Велосипедист на Ставрополье плеснул кислотой в лицо переходившим дорогу девушкам
Путин упрекнул директора «Артека» за детские экскурсии на винзавод
Путин дал совет по написанию новостей
Путин приехал в «Артек» и попробовал испеченные детьми блины
Все материалы
Мир
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Манчестерский террорист собрал бомбу по видео с YouTube
ВВС Израиля нанесли удар по сирийским войскам в ответ на обстрел Голан
CNN удалил материал о расследовании связей команды Трампа с РФПИ
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
Все материалы
Бывший СССР
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
Власти ЛНР предупредили о подготовке СБУ провокации на границе с Крымом
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Главреда издания «Страна.ua» арестовали
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
СМИ сообщили о продаже украинцам мест в очереди за биометрическими паспортами
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍
Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией
Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов
В России осталось 22 миллиона бедняков
Американцы стали самыми активными покупателями евробондов России
Россияне увеличили платежи по картам на 31 процент
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Завершен первый этап заводских испытаний МС-21
Грузия обзавелась крупнейшей за годы независимости ГЭС
США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen
Глава ФАС назвал позором наличие роуминга в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
Большой слет
Кадры с Парижского авиасалона в Ле-Бурже
Погоню Т-90 за террористами по сирийской пустыне показали на видео
Российские военные в Сирии и власти Латакии подписали соглашение о перемирии
Силовики Саудовской Аравии предотвратили теракт в Заповедной мечети в Мекке
Торнадо в США повредил два самолета «судного дня»
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Юрий Гагарин вместе со своей матерью Анной Тимофеевной выступает на митинге в родном городе Гжатск.Возвращение легенды
Кто возродит служившую Гагарину и Radiohead «Октаву»
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Показан геймплей Beyond Good & Evil 2
В Польше создали «беспилотную картошку»
Назван эффективный способ избавиться от усталости
«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине
Все материалы
Спорт
«Ну что мне, пойти повеситься?»
Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
Хотели как лучше
Ну, вы поняли. Сборная России покинула Кубок конфедераций
Рубка с Крокопом и укрощение Минотавра
Пятерка самых ярких побед Федора Емельяненко
Сборная Португалии вслед за Мексикой вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову
Нападающий сборной Мексики головой забил Акинфееву с линии штрафной
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
Все материалы
Культура
Автопортрет «Великий художник» (Le Grand Peintre)Рождение буффонады из зеленой тени на носу
Ретроспектива авангардиста Аристарха Лентулова открылась в Бахрушинском музее
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Автобот короля Артура
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Трансформеров» до «Холодного танго»
СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера
Секретная служба США взяла на заметку слова Джонни Деппа об убийстве Трампа
Все материалы
Интернет и СМИ
Черный русский
Реклама, после которой рыдают, лезут в Tor и выгоняют детей из дома
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Google перестанет сканировать почту пользователей
Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом
Американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно
Автор странных вирусных роликов вернулся спустя четыре года с новым творением
Все материалы
Ценности
Чтоб я так жил!
Дома на колесах и просто большие машины на аукционе в Санта-Монике
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате
Guerlain выпустил унисекс-аромат на основе бензоина
Верфь Princess обновила линейку флайбриджных яхт
Демна Гвасалия отправил модников в Булонский лес
Бывший участник OneDirection оденет россиян в модную одежду
Все материалы
Путешествия
Интимный берег
Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Снимите это немедленно
Лучшие нудистские пляжи мира
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе
Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу
Airbnb запустит новый проект для VIP-туристов
Итальянский аэропорт изменил правила безопасности из-за соуса песто
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»
Депутаты в США случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект
Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач
Первая женщина-гондольер в Венеции стала мужчиной
Все материалы
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые крутые участники гонки Pikes Peak
Лучшие автомобили «Гонки в облаках» за ее 101-летнюю историю
Toyota поможет владельцам Land Cruiser выжить
Kia представила новый Rio для России
Названы самые «иномарочные» города-миллионники
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы