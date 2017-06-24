Сборная Португалии вслед за Мексикой вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Сборная Португалии обыграла команду Новой Зеландии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций вслед за Мексикой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 24 июня и завершилась разгромной победой португальцев со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча, Андре Силва, Бернарду Силва и Нани.

32-летний Роналду довел количество мячей, забитых в составе национальной команды, до 75. Теперь форвард делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных с венгром Шандором Кочишем.

Групповой этап турнира завершится 25 июня. Немцы встретятся с командой Камеруна, чилийцы сыграют с австралийцами.

Ранее 24 июня сборная Мексики обыграла россиян со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что теперь команда точно знает, над чем ей нужно работать.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.