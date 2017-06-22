Спорт
 

Трефилов сравнил российских футболистов с деревьями

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Евгений Трефилов
Евгений Трефилов

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сравнил отечественных футболистов с деревьями. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, мы отстали и в моем виде спорта, и в футболе. Нужно подтянуть техническую оснащенность, а то не можем отдать пас, а от футболиста мяч отскакивает, как от дерева», — сказал Трефилов.

Специалист также признался, что ему понравился второй тайм матче сборных России и Португалии. «Ребята старались показать игру. Наши болельщики посмотрят на всех великих футболистов. Вчера мы увидели гол в исполнении Роналду. Кубок конфедераций и чемпионат мира важны для развития футбола в России. Приехавшие иностранцы поймут, что по русским улицам ходят не только медведи, и мы не такие дикие, какими кажемся», — добавил Трефилов.

Накануне сборная России проиграла Португалии со счетом 0:1 во втором туре Кубка конфедераций, единственный мяч на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

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